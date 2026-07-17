Prima pagina Calciomercato, Corriere dello Sport: "Centenario Napoli con Lobotka e Anguissa"

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Il titolo d'apertura è dedicato al mercato della Juventus: "TurcoJuve". Il quotidiano racconta il blitz bianconero per Zeki Celik

Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 17 luglio 2026. Il titolo d'apertura è dedicato al mercato della Juventus: "TurcoJuve". Il quotidiano racconta il blitz bianconero per Zeki Celik, con il direttore sportivo Frederic Massara che avrebbe anticipato la Roma nella corsa al difensore turco. Celik firma fino al 2029 a parametro zero, lasciando spiazzato il club giallorosso, che contava di definire il rinnovo nelle prossime ore.

Napoli: Lobotka e Anguissa restano centrali

Nel richiamo dedicato agli azzurri si legge: "Centenario Napoli con Lobotka e Anguissa" Il Corriere evidenzia come Stanislav Lobotka sia considerato un punto fermo anche da Massimiliano Allegri nonostante il contratto in scadenza, mentre André-Frank Zambo Anguissa è vicino alla conferma in vista della nuova stagione.