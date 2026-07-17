Intercettazioni telefoniche, Tuttosport: "Quegli arbitri al telefono: l'Inter rischia?"
Questa è la prima pagina di Tuttosport di venerdì 17 luglio 2026. L'apertura è dedicata al mercato bianconero con il titolo: "Blitz Juve, preso Celik!". La Juventus ha chiuso l'operazione per Zeki Celik a parametro zero, superando la Roma che stava lavorando al rinnovo del terzino turco. L'affare è stato condotto da Frederic Massara, che avrebbe anticipato il club giallorosso con un Gasperini furioso per la vicenda. Il quotidiano sottolinea anche come la Juventus continui a lavorare su altri obiettivi, tra cui il trequartista Kolo e la pista che porta a Pellegrino.
Caso Inter e intercettazioni arbitrali
Ampio spazio anche all'inchiesta sulle intercettazioni telefoniche che coinvolgono alcuni arbitri. Tuttosport titola: "Quegli arbitri al telefono: l'Inter rischia?" e si interroga sulle possibili conseguenze per l'Inter, pur evidenziando che, allo stato attuale, non emergerebbero elementi riconducibili a illeciti sportivi, ma resta aperto il dibattito sulle eventuali ricadute disciplinari
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