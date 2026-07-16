Il CONI premia il Napoli per il Centenario con un'onorificenza speciale: ecco quando

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Il Napoli riceverà dal CONI un riconoscimento ufficiale in occasione dei 100 anni di storia: cerimonia il 12 ottobre a Roma.

Il Napoli riceverà un'onorificenza speciale dal CONI in occasione del Centenario del club, che ricorrerà il prossimo 1° agosto. La decisione è stata presa nel corso della 1174ª riunione della Giunta Nazionale del CONI, che ha assegnato le benemerenze su proposta della Commissione competente, premiando anche la Fiorentina, anch'essa prossima a festeggiare i cento anni di storia.

Cerimonia il 12 ottobre a Roma

La consegna dell'onorificenza è in programma il 12 ottobre, alle 11, presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e vedrà la partecipazione delle società premiate, oltre ai dirigenti e alle personalità sportive insignite del Collare d'Oro al Merito Sportivo.