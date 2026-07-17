Prima pagina Celik alla Juve, Gazzetta dello Sport: "Roma irritata col club bianconero"

vedi letture

Il titolo centrale è dedicato alla finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina: "La finale del destino".

Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport di venerdì 17 luglio 2026. In apertura spazio al mercato della Juventus con il titolo "La Juve C'è Lik", gioco di parole dedicato all'arrivo di Zeki Celik. Secondo la Gazzetta, il club bianconero ha anticipato la Roma sul terzino turco, provocando irritazione in casa giallorossa, dove il giocatore era atteso per il rinnovo.

Finale Mondiale: Yamal contro Messi

Il titolo centrale è dedicato alla finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina: "La finale del destino". La Gazzetta sottolinea il simbolico passaggio di consegne tra Lamine Yamal e Lionel Messi, ricordando la celebre foto del 2007 in cui un giovanissimo Messi fa il bagnetto al piccolo Yamal. Diciannove anni dopo, i due si ritrovano uno di fronte all'altro nella finale della Coppa del Mondo.