Dimaro, alle 10 taglio del nastro del Dome curato da Valentina De Laurentiis
A Dimaro spunta il mini museo azzurro: alle 10 taglio del nastro del Dome, struttura che raccoglierà cimeli della storia azzurra, omaggio al centenario. Sull'evento l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: Il sipario si alzerà ufficialmente questa mattina alle ore 10 con l’inaugurazione e il taglio del nastro del Dome, un grande igloo bianco posizionato presso nel piazzale antistante al campo.
Valentina De Laurentiis protagonista
Come spiega il quotidiano, l'anima e la mente dell'iniziativa è la figlia del presidente De Laurentiis, Valentina: "All’interno, un’esposizione curata da Valentina De Laurentiis e dall’associazione “Momenti azzurri” raccoglierà i cimeli più preziosi della storia partenopea: trofei, fotografie e pagine di giornali d’epoca che abbracciano idealmente la grande “N” posta al centro della struttura".
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