Cori contro ADL durante Napoli-Bologna: due i motivi

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Il Napoli si proietta immediatamente verso il prossimo impegno di Serie A, in programma domenica alle ore 18:00 al Stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna. Un appuntamento fondamentale non solo per la classifica, ma soprattutto per ritrovare quell'equilibrio e quella serenità ambientale che al momento appaiono fortemente incrinati. La tensione attorno al club si è fatta avvertire nitidamente durante la sfida europea contro l'Arsenal, quando i tifosi organizzati di entrambe le Curve hanno indirizzato cori di contestazione e disapprovazione verso il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il clima di contestazione e il nodo del tifo azzurro

Il disappunto espresso dagli spalti di Fuorigrotta, si legge sul Cds, rappresenta solo l'ultimo capitolo di una frattura che si trascina da settimane. Alla questione dei cori contro la proprietà si aggiungono le annose problematiche legate all'introduzione degli striscioni allo stadio e il malumore residuo per il mancato saluto del tifo organizzato alla squadra e a Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo a Castel di Sangro. In un momento caratterizzato da risultati altalenanti in campo e dall'emergenza infortuni che sta decimando la rosa, la priorità in vista della sfida con i rossoblù di Vincenzo Italiano sarà quella di ricompattare l'ambiente e ritrovare l'unità d'intenti necessaria per superare la tempesta.