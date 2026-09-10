Lang torna subito ad allenarsi oppure no? Svelata la scelta di Allegri

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Caso rientrato sul fronte disciplinare in casa Napoli dopo la tribuna forzata d'esordio in Champions League per Noa Lang. L'esterno olandese, rimasto fuori dai convocati per la sfida contro l'Arsenal a causa di un «comportamento non idoneo» confermato dal direttore sportivo Giovanni Manna nel pre-gara, torna da subito a disposizione di Massimiliano Allegri nei quadri dell'allenamento quotidiano a Castel Volturno.

Il reintegro immediato e la chiusura del caso

La punizione comminata dalla società d'intesa con il tecnico si è esaurita nel giro di ventiquattro ore, complici le immediate scuse presentate dal giocatore sia all'allenatore sia ai compagni di spogliatoio. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il provvedimento disciplinare era mirato a lanciare un segnale di rigore senza però creare spaccature a lungo termine all'interno del gruppo. Con il caso già considerato formalmente chiuso dalla dirigenza azzurra, Lang torna regolarmente sul campo di allenamento per riaggregarsi ai compagni e candidarsi a una convocazione in vista della cruciale sfida di campionato di domenica al Maradona contro il Bologna.