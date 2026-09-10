Retroscena Lang: anche la panchina con l'Arsenal tra i motivi della sua reazione

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Ad arricchire il quadro dei retroscena sull'esclusione di Noa Lang interviene la ricostruzione fornita da Il Mattino, che individua la scintilla originaria del nervosismo dell'olandese nella percezione delle scelte di formazione per la sfida con l'Arsenal. Secondo il quotidiano partenopeo, il calciatore avrebbe intuito nel corso delle ultime sedute tattiche che non sarebbe partito dall'inizio contro i Gunners, maturando una forte frustrazione che è poi deflagrata martedì mattina durante il lavoro sul campo. A fronte di una reazione verbale e di un atteggiamento ritenuti inaccettabili da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese ha deciso di allontanarlo dall'allenamento, imponendo un pugno di ferro immediato.

Le conseguenze e il segnale al gruppo

La scelta di estromettere l'ex PSV non solo dall'undici base ma perfino dall'elenco dei panchinari ha rappresentato un segnale disciplinare netto da parte della guida tecnica e del club. Nonostante la gravità del provvedimento — rimarcato anche dalle parole del direttore sportivo Giovanni Manna prima del fischio d'inizio —, il giocatore ha assistito al match a bordo campo in abiti civili per incitare i compagni, prima di presentare le proprie scuse formali allo staff e allo spogliatoio. Una mossa che ha consentito di chiudere la parentesi nel giro di ventiquattro ore e di riportare Lang tra i disponibili per la gara casalinga contro il Bologna.