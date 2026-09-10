Bocciato l'arbitro di Napoli-Arsenal: la moviola del Corriere dello Sport-Stadio

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Bocciatura netta sui quotidiani per la direzione di gara della sfida del Maradona, con il Corriere dello Sport che assegna un 5 in pagella all'arbitro Nyberg nell'analisi della moviola post Napoli-Arsenal. Un giudizio insufficiente legato a una gestione di gara considerata poco precisa e condellata da imprecisioni sia sul piano del controllo disciplinare sia nella valutazione di diversi contatti chiave lungo i novanta minuti.

"Non ci sono grandi errori, episodi cruciali, nella partita dello svedese Nyberg, uno che raramente ruba l’occhio. Ma ci sono - queste sì - tante piccole inesattezze sia dal punto di vista tecnico (i falli, quando sono falli, devono essere fischiati) che dal punto di vista disciplinare. Nyberg, che aveva fatto un Mondiale più che discreto, la chiude con 23 falli e tre giocatori ammoniti".