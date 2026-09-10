Favasuli convince, Cds: "Che personalità e che debutto! Da applausi..."

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Nella complicata notte d'esordio continentale contro l'Arsenal, a gettare un raggio di luce sulla prestazione del Napoli è stata la prova fornita da Costantino Favasuli. Come sottolineato da Pasquale Salvione sulle pagine del Corriere dello Sport, l'esterno calabrese ha offerto una risposta di grande spessore al suo debutto assoluto sia in maglia azzurra sia sul palcoscenico della Champions League, dimostrando di possedere la personalità e il coraggio necessari per reggere l'urto di una grande sfida internazionale. "Allegri non è stato aiutato da Vergara, Neres e Lucca, ma ha avuto una buona risposta da Favasuli. La personalità e il coraggio dell’esterno calabrese, al suo debutto con il Napoli e in Champions, sono due ottime notizie per Max: ha tanta voglia e tanta gamba, i tifosi lo hanno subito applaudito, su di lui ha dimostrato che si può contare. A cominciare da domenica prossima", si legge.

Una risorsa immediata per il ciclo di partite

Le qualità mostrate dal giovane esterno, sceso in campo con grande gamba e una fame agonistica subito apprezzata dal pubblico di Fuorigrotta, regalano ad Allegri una preziosa alternativa tattica per le prossime uscite. L'immediato gradimento dimostrato dai tifosi, che lo hanno sommerso di applausi al suo ingresso sul terreno di gioco, conferma come l'atteggiamento aggressivo e propositivo di Favasuli abbia conquistato l'ambiente.