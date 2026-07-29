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Mancini e Ranieri per l'Italia, Il Mattino: "L'Italia di Malagò"

Mancini e Ranieri per l'Italia, Il Mattino: "L'Italia di Malagò"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il quotidiano sottolinea come, insieme a Mancini, entrerà a far parte del nuovo progetto anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico

Il Mattino apre l'edizione odierna con il ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Il titolo scelto è "L'Italia di Malagò", con riferimento alla scelta del presidente federale di affidare la panchina azzurra all'ex ct campione d'Europa.

Italia, il ritorno di Mancini

Il quotidiano sottolinea come, insieme a Mancini, entrerà a far parte del nuovo progetto anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. La decisione segna l'inizio di un nuovo ciclo per il calcio italiano, con l'obiettivo di rilanciare la Nazionale dopo gli ultimi risultati deludenti e costruire un percorso competitivo in vista dei prossimi Europei e Mondiali.