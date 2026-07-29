Infortunio Buongiorno, nella lista di Manna ora c'è un difensore in pole per sostituirlo

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Al momento, il classe 2001 sarebbe il candidato in vantaggio rispetto agli altri nomi valutati dal Napoli.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore centrale, reso necessario dal lungo stop di Alessandro Buongiorno e dalle condizioni fisiche non ancora ottimali di Sam Beukema. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe individuato in Benoît Badiashile il profilo in cima alla lista dei possibili rinforzi. Il centrale francese del Chelsea è da tempo apprezzato dall'area scouting azzurra e potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato. Con l'arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blues, Badiashile sarebbe tra i giocatori destinati a lasciare il club londinese, scenario che potrebbe favorire un'operazione in prestito.

Calciomercato Napoli, Badiashile in pole: è il primo nome sulla lista di Manna

Al momento, il classe 2001 sarebbe il candidato in vantaggio rispetto agli altri nomi valutati dal Napoli. L'idea del club azzurro è quella di provare a chiudere un prestito per la stagione, riservandosi poi la possibilità di discutere un eventuale acquisto a titolo definitivo a condizioni più favorevoli. A Londra Badiashile non è riuscito a imporsi come previsto dopo il trasferimento dal Monaco, costato circa 40 milioni di euro.