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Malagò sceglie Mancini, Gazzetta dello Sport: "Amici miei"

Malagò sceglie Mancini, Gazzetta dello Sport: "Amici miei"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico

Amici miei. È questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per aprire l'edizione odierna, dedicando la prima pagina alla nuova guida della Nazionale italiana, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.

Malagò sceglie Mancini

Dopo i giorni di tensione culminati con il cambio ai vertici tecnici, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Una coppia che, secondo il quotidiano, rappresenta il nuovo corso del calcio azzurro.