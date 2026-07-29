Prima pagina
Malagò sceglie Mancini, Gazzetta dello Sport: "Amici miei"
TuttoNapoli.net
Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico
Amici miei. È questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per aprire l'edizione odierna, dedicando la prima pagina alla nuova guida della Nazionale italiana, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
Malagò sceglie Mancini
Dopo i giorni di tensione culminati con il cambio ai vertici tecnici, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Una coppia che, secondo il quotidiano, rappresenta il nuovo corso del calcio azzurro.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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