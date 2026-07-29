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Italia affidata a Mancini, Corriere dello Sport: "Rimancio"

Italia affidata a Mancini, Corriere dello Sport: "Rimancio"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico

"Rimancio". È questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per aprire l'edizione odierna, dedicata alla nuova Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Secondo il quotidiano, il presidente federale Giovanni Malagò ha ribaltato il quadro nel giro di 24 ore, scegliendo di affidare la panchina azzurra a Roberto Mancini con un contratto fino al 2030.

Italia, scelti Mancini e Ranieri

Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico, con l'obiettivo di costruire un nuovo corso per il calcio italiano. Il Corriere dello Sport evidenzia come la nuova struttura tecnica avrà un duplice obiettivo: riportare l'Italia ai vertici del calcio europeo e conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali.