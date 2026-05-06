Il Napoli premia Rrahmani e McTominay: pronto un aumento dell'ingaggio

Il Napoli premia Rrahmani e McTominay: pronto un aumento dell'ingaggioTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Mattino anticipa le prossime mosse del SSC Napoli sul fronte rinnovi. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe infatti lavorando all’adeguamento contrattuale di due dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre: Scott McTominay e Amir Rrahmani.

Il club vuole premiare il rendimento e il peso crescente dei due giocatori all’interno del progetto tecnico. McTominay, arrivato a Napoli e diventato rapidamente uno dei punti di riferimento del centrocampo, dovrebbe passare dagli attuali 3 milioni netti a circa 4 milioni di euro a stagione.

Previsto un importante adeguamento anche per Rrahmani, ormai leader della difesa azzurra. Il centrale kosovaro sarebbe vicino a un rinnovo fino al 2029 con stipendio superiore ai 3 milioni di euro annui.