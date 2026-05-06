Il Napoli premia Rrahmani e McTominay: pronto un aumento dell'ingaggio
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Il Mattino anticipa le prossime mosse del SSC Napoli sul fronte rinnovi. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe infatti lavorando all’adeguamento contrattuale di due dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre: Scott McTominay e Amir Rrahmani.
Il club vuole premiare il rendimento e il peso crescente dei due giocatori all’interno del progetto tecnico. McTominay, arrivato a Napoli e diventato rapidamente uno dei punti di riferimento del centrocampo, dovrebbe passare dagli attuali 3 milioni netti a circa 4 milioni di euro a stagione.
Previsto un importante adeguamento anche per Rrahmani, ormai leader della difesa azzurra. Il centrale kosovaro sarebbe vicino a un rinnovo fino al 2029 con stipendio superiore ai 3 milioni di euro annui.
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