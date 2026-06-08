Centro Sportivo, possibile accordo con i Coppola per restare a Castel Volturno: i dettagli

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Il Napoli potrebbe continuare ad allenarsi a Castel Volturno più a lungo del previsto

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli potrebbe continuare ad allenarsi a Castel Volturno più a lungo del previsto. Nonostante le precedenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che aveva indicato la necessità di lasciare l'attuale centro sportivo entro tempi relativamente brevi, il club azzurro starebbe lavorando a una soluzione che consentirebbe di prolungare la permanenza nella struttura almeno fino al 2027.

Centro sportivo Castel Volturno, possibile accordo fino al 2027

Il quotidiano riferisce che la SSC Napoli e la famiglia Coppola avrebbero avviato una trattativa per estendere l'accordo attualmente in vigore di ulteriori due anni. Una soluzione che permetterebbe alla società di gestire con maggiore tranquillità il trasferimento nel futuro centro sportivo di San Giovanni a Teduccio, senza dover affrontare una fase di transizione affrettata.

La proprietà dell'area di Castel Volturno aveva già manifestato l'intenzione di destinare il complesso ad altri progetti, ma nelle ultime settimane sarebbe emersa la disponibilità a discutere un prolungamento del rapporto con il Napoli. Sul tavolo non ci sarebbero soltanto i campi di allenamento, ma anche l'utilizzo delle strutture collegate all'area, compresi l'hotel e i terreni circostanti.

Al momento, dunque, l'ipotesi di un addio immediato a Castel Volturno sembra allontanarsi. La trattativa tra il club e la famiglia Coppola sarebbe già entrata nel vivo e potrebbe garantire al Napoli altri due anni nella sua storica casa, rinviando il trasferimento definitivo nel nuovo centro sportivo almeno fino al 2027.