Centro sportivo a Qualiano, ADL avanza: incontro coi proprietari dei terreni

Qualiano resta in prima fila per diventare la nuova casa del Napoli. Il progetto del futuro centro sportivo azzurro ha registrato nuovi passi avanti negli ultimi giorni, con Aurelio De Laurentiis impegnato direttamente nei contatti necessari per provare a sbloccare una trattativa avviata ormai da tempo. Come racconta l’edizione odierna de Il Roma, il presidente ha incontrato i proprietari dei terreni individuati nell’area di Qualiano e il sindaco De Leonardis, che ha manifestato disponibilità a favorire il percorso necessario per arrivare alla realizzazione dell’opera. Un segnale importante per un dossier che la società segue con attenzione e che, passo dopo passo, sembra aver trovato interlocutori disponibili sul territorio.

Dialogo in fase concreta, ma resta la distanza economica

Il dialogo tra le parti, spiega il quotidiano, è già entrato in una fase concreta, anche se restano alcuni ostacoli da superare. Sul tavolo ci sono questioni tecniche, ma soprattutto una distanza di natura economica tra il club e la proprietà delle aree, che rappresenta oggi il nodo principale da sciogliere. Il Napoli, dunque, prova a muoversi su più fronti per accelerare l’iter e dare finalmente una casa al proprio futuro sportivo. La disponibilità mostrata dall’amministrazione comunale è un elemento favorevole, ma serviranno ulteriori incontri per avvicinare le posizioni e arrivare a un accordo definitivo. Resta da capire se la trattativa potrà sbloccarsi in tempi rapidi, consentendo al progetto di compiere l’ultimo passo e di trasformarsi in realtà.