Clamoroso, cambia giorno e ora di Pisa-Napoli e le altre sfide? La nuova ipotesi

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Potrebbe cambiare il giorno di Pisa-Napoli, al momento in programma domenica alle ore 12.30. Nella giornata di oggi verrà quasi certamente messo il punto in merito alla data e soprattutto all'orario del derby di Roma. Nonostante i comunicati di ieri e le parole dei vertici della Serie A, si allontana sempre di più l'ipotesi di vedere Roma-Lazio giocarsi domenica 17 maggio alle 12.30. Il problema resta quello della sovrapposizione con le finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico, evento che richiamerà oltre 20 mila persone: il derby così facendo terminerebbe a meno di 3 ore dall'inizio della finale di tennis, con relativi problemi per l'ordine pubblico.

Per questo oggi, in orario ancora da definire, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si riunirà in Prefettura per prendere una decisione, col sempre più probabile slittamento del derby (e quindi delle altre sfide di campionato da giocare in contemporanea) a lunedì con orario da definire ma senza escludere la possibilità di un match serale. Le ultime indicazioni, scrive il Corriere della Sera, vanno in questa direzione.