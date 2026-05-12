Napoli flop, Corbo: "Hojlund combatte da solo e troppi più interessati a fuggire..."

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Nel suo consueto editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla del ko del Napoli contro il Bologna e dell'atteggiamento di alcuni giocatori

Nel suo consueto editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla del ko del Napoli contro il Bologna e dell'atteggiamento di alcuni giocatori, come Lobotka, che il giornalista cita: "Lobotka somma passaggi su passaggi, tutti corti e mai efficaci nel raggiungere Hojlund, costretto a combattere da solo nel centro dell’area del Bologna". Per Corbo, "chi e che cosa chiederà Conte al presidente quando si presenterà per discutere la sua conferma? Allena una squadra spenta. Con troppi giocatori che sembrano interessati più a fuggire che a vincere", le sue parole.