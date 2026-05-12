Infortunio Neres: c'è la data del suo ritorno in campo

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Ora all'appello manca solo David Neres. Con Vergara che ieri è tornato nell'elenco dei convocati, l'ultimo a dover rientrare è il brasiliano. Del suo recupero parla il Cds oggi in edicola con un ampio focus su quelle che sono le sue condizioni fisiche dopo lo stop di gennaio e l'operazione a Londra.

"Il brasiliano proverà a tornare per la trasferta di domenica contro il Pisa, viceversa si cercherà di recuperarlo per l'ultima di campionato, quella in programma nel weekend del 23-24 maggio contro l'Udinese al Maradona. Un ritorno quasi simbolico, il suo, con la stagione che ormai è già quasi in archivio. Neres è mancato tanto, è stato uno dei troppi giocatori a fermarsi sul più bello, quando erano protagonisti".