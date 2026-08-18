Prima pagina

Colpaccio Moreira, Gazzetta dello Sport: "Sorpresona Milan"

Colpaccio Moreira, Gazzetta dello Sport: "Sorpresona Milan"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:05Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, martedì 18 agosto, dedica l’apertura al grande colpo di mercato del Milan. “Sorpresona Milan”, titola in prima pagina il quotidiano, annunciando l’arrivo di Diego Moreira, esterno belga dello Strasburgo, attraverso un’operazione da 45 milioni di euro. Con questo investimento, le spese del club rossonero targato Cardinale raggiungono quota 150 milioni.

In evidenza anche l’intervista esclusiva a Manuel Akanji, che parla della sua esperienza all’Inter e del rapporto con John Stones: “Inter, io e Stones fratelli di Champions”.