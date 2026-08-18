Gabriel Jesus pensiero fisso del Napoli: la svolta passa da Lang o Lucca
Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe in attesa di una nuova cessione per liberare uno slot over nella lista Serie A e poter così accelerare i contatti con l’Arsenal per Gabriel Jesus. Per provare a concretizzare l’operazione, il club azzurro dovrà prima trovare una sistemazione a uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca.
Napoli, le cessioni per puntare a Gabriel Jesus
L’olandese continua a essere seguito da Ajax, Atalanta e Galatasaray, mentre sull’ex attaccante dell’Udinese resta vivo l’interesse della Lazio. La priorità del Napoli per il reparto offensivo resta dunque Gabriel Jesus, come sottolinea il quotidiano: "Il pensiero fisso, invece, è Gabriel Jesus: il Napoli vuole un altro attaccante, ha anche Lucca che qualche interesse in giro lo suscita. E quindici giorni potrebbero essere d'aiuto per capire i margini di intervento nei due casi".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro