Gabriel Jesus pensiero fisso del Napoli: la svolta passa da Lang o Lucca

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Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe in attesa di una nuova cessione per liberare uno slot over nella lista Serie A e poter così accelerare i contatti con l’Arsenal per Gabriel Jesus. Per provare a concretizzare l’operazione, il club azzurro dovrà prima trovare una sistemazione a uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Napoli, le cessioni per puntare a Gabriel Jesus

L’olandese continua a essere seguito da Ajax, Atalanta e Galatasaray, mentre sull’ex attaccante dell’Udinese resta vivo l’interesse della Lazio. La priorità del Napoli per il reparto offensivo resta dunque Gabriel Jesus, come sottolinea il quotidiano: "Il pensiero fisso, invece, è Gabriel Jesus: il Napoli vuole un altro attaccante, ha anche Lucca che qualche interesse in giro lo suscita. E quindici giorni potrebbero essere d'aiuto per capire i margini di intervento nei due casi".