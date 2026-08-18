Gabriel Jesus pensiero fisso del Napoli: la svolta passa da Lang o Lucca

Gabriel Jesus pensiero fisso del Napoli: la svolta passa da Lang o LuccaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe in attesa di una nuova cessione per liberare uno slot over nella lista Serie A e poter così accelerare i contatti con l’Arsenal per Gabriel Jesus. Per provare a concretizzare l’operazione, il club azzurro dovrà prima trovare una sistemazione a uno tra Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Napoli, le cessioni per puntare a Gabriel Jesus

L’olandese continua a essere seguito da Ajax, Atalanta e Galatasaray, mentre sull’ex attaccante dell’Udinese resta vivo l’interesse della Lazio. La priorità del Napoli per il reparto offensivo resta dunque Gabriel Jesus, come sottolinea il quotidiano: "Il pensiero fisso, invece, è Gabriel Jesus: il Napoli vuole un altro attaccante, ha anche Lucca che qualche interesse in giro lo suscita. E quindici giorni potrebbero essere d'aiuto per capire i margini di intervento nei due casi".