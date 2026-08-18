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Calciomercato Napoli, Il Mattino: "Spunta Musso come possibile vice-Meret"
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Sport, anatomia di un trionfo” è il titolo scelto dal quotidiano, che analizza il modello alla base dei risultati ottenuti dagli azzurri, dall’atletica al nuoto,
La prima pagina de Il Mattino di oggi, martedì 18 agosto, celebra i successi dello sport italiano. “Sport, anatomia di un trionfo” è il titolo scelto dal quotidiano, che analizza il modello alla base dei risultati ottenuti dagli azzurri, dall’atletica al nuoto, mettendo in evidenza soprattutto fatica, metodo e resilienza.
Napoli, nodo Milinkovic-Savic
Spazio anche al calciomercato del Napoli. Per la porta spunta il nome di Juan Musso come possibile vice-Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. Il club azzurro continua dunque a valutare le possibili soluzioni per completare il reparto dei portieri in vista della nuova stagione.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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