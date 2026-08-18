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Prime parole di Favasuli, Corriere dello Sport: "Max, insegnami a vincere"

Prime parole di Favasuli, Corriere dello Sport: "Max, insegnami a vincere"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:25Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il titolo principale è “Moreira, botto Milan”, con i rossoneri pronti a piazzare un altro importante colpo per rinforzare la squadra

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, martedì 18 agosto, dedica l’apertura al mercato del Milan. Il titolo principale è “Moreira, botto Milan”, con i rossoneri che piazzano un altro importante colpo per rinforzare la squadra. Il club di Cardinale ha raggiunto l’accordo con lo Strasburgo per Diego Moreira, anticipando la concorrenza del Borussia Dortmund. Un investimento da 50 milioni di euro per l’esterno, reduce da una stagione in Francia chiusa con cinque gol e nove assist.

Spazio anche al Napoli con un’intervista a Costantino Favasuli, che si presenta con parole importanti: « Max, insegnami a vincere. Napoli è il top. Sogno una favola alla Di Lorenzo».