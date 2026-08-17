David Neres e Beukema: le ultime sul possibile rientro

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Il Napoli è tornato al lavoro e da oggi entrerà nella settimana che porterà all'esordio in campionato. Massimiliano Allegri dovrà però fare i conti con alcune situazioni fisiche ancora da monitorare, in particolare quelle di David Neres e Sam Beukema. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, sono «da verificare le condizioni del brasiliano Neres, che in realtà non ha ancora messo piede in campo in partitine per cosiddetta precauzione».

Beukema, si prova il rientro per il Como

L'esterno brasiliano resta dunque sotto osservazione: lo staff azzurro non ha voluto correre rischi durante la preparazione e ora bisognerà capire quando potrà tornare a lavorare pienamente con il resto del gruppo. Occhi puntati anche su Beukema. La Rosea spiega che sarà «da capire se Beukema riuscirà ad esserci con il Como, al debutto al Maradona, alla seconda giornata di campionato».