Prima pagina Calciomercato, Gazzetta dello Sport: "Jones, l’Inter c’è”

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La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, dedica grande spazio al mercato dell’Inter. Il nome in primo piano è quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool finito nel mirino dei nerazzurri.

Jones, l’Inter ci prova

Il titolo scelto dalla Rosea è eloquente: “Jones, l’Inter c’è”. Il club nerazzurro sarebbe pronto a rilanciare per il jolly inglese, attualmente fuori dai piani del Liverpool. Secondo il quotidiano, l’Inter avrebbe messo sul tavolo 30 milioni di euro e sarebbe intenzionata a provarci fino alla fine. Il possibile arrivo di Jones rappresenterebbe un rinforzo importante per la mediana di Cristian Chivu,