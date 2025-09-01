Condò: "Napoli capace di vincere in una situazione estrema, ecco cosa manca all'Inter"

Paolo Condò, giornalista del Corriere della Sera, analizza così i risultati del weekend di campionato nel suo editoriale di oggi: "Il prologo di agosto consegna al campionato una classifica che contiene già alcuni fatti notevoli. Il primo è il tesoretto di tre punti che Napoli, Roma e Juventus possono vantare rispetto alle milanesi, entrambe battute una volta a domicilio.

Delle cinque squadre previste un po’ da tutti ai primi cinque posti, due hanno già saltato un giro mentre stanno appena scorrendo i titoli di testa: sconfitte diverse, ma restando a questo secondo turno va detto che il Napoli in una situazione estrema ha scovato il colpo vincente, mentre l’Inter ieri pur sigillando per un tempo l’Udinese nella sua metà campo non ha trovato la chiave per aprire il caveau, lamentando al solito la mancanza di un dribblatore.