Conte infastidito dalle indiscrezioni sul futuro: una voce in particolare non gli è piaciuta

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Le parole pronunciate da Antonio Conte dopo l’ultima gara hanno aggiunto nuovi interrogativi sul suo futuro al Napoli

Le parole pronunciate da Antonio Conte dopo l’ultima gara hanno aggiunto nuovi interrogativi sul suo futuro al Napoli. Il tecnico ha infatti rivelato che Aurelio De Laurentiis conoscerebbe già da circa un mese le sue intenzioni sulla permanenza o meno in azzurro, senza però entrare nei dettagli. Secondo Il Mattino, Conte avrebbe voluto mandare un messaggio chiaro: “Se resta o no a Napoli lo decide lui”. Una presa di posizione che sarebbe nata anche dal fastidio per le continue indiscrezioni sul fatto che possa essere il presidente a scegliere il destino della panchina.

Conte-De Laurentiis, i temi sul tavolo

Il quotidiano spiega però come restino diversi temi aperti nel confronto tra allenatore e società. De Laurentiis, pur accettando alcune scelte tecniche, vorrebbe capire i motivi del poco utilizzo di diversi acquisti come Lang, Beukema, Lucca, Marianucci e Giovane. Conte, dal canto suo, sarebbe orientato a rispettare il terzo anno di contratto col Napoli, ma il summit decisivo è ormai vicino.