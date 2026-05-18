Repubblica attacca: "Non comunicazione per oltre metà stagione, unico club in Italia!"
L'ultima conferenza stampa pre-partita di Antonio Conte risale addirittura a ottobre scorso, ormai troppi mesi fa.
L'ultima conferenza stampa pre-partita di Antonio Conte risale addirittura a ottobre scorso, ormai troppi mesi fa. Escludendo, ovviamente, quelle pre-Champions League, fatte solo perché in quel caso il Napoli è obbligato dal regolamento Uefa. Ne ha scritto oggi La Repubblica, attaccando così la società:
"La dialettica è uno dei principali punti di forza di Antonio Conte, chissà perché sacrificata per oltre metà della stagione sull'altare della "non" comunicazione del Napoli, che quasi ogni anno interrompe sistematicamente in autunno (unica società d'Italia...) le conferenze pre-gara dei suoi allenatori".
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