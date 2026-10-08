Filtra un pensiero sul recupero di McTominay: la partita in cui può tornare

Si fa il punto sulle condizioni di Scott McTominay, che ha finalmente riottenuto l’idoneità sportiva e può tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano, però, questo non sarà sufficiente a vederlo in campo sabato sera in occasione di Napoli-Frosinone: il vero obiettivo è schierarlo martedì nella sfida di Champions League contro il Villarreal. Difficilmente, dunque, il centrocampista sarà convocato per la gara con i ciociari e, al massimo, ma è un’ipotesi improbabile, potrebbe accomodarsi in panchina.

Nessun rischio sul recupero

La linea della società è improntata alla massima prudenza, perché in nessun modo si vuole compromettere il percorso di recupero dello scozzese. Bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per riaverlo a piena disposizione, dal momento che pesano sia i giorni di inattività sia il lavoro personalizzato svolto finora. L’ex United dovrà ritrovare gradualmente ritmo e brillantezza, e per questo il suo rientro sarà gestito con attenzione, senza forzare i tempi. Dal centro sportivo di Castel Volturno trapela solo un “Vediamo...”, in attesa - si legge su Il Mattino - di capire quale sarà la risposta fisica del giocatore nei prossimi allenamenti. Saranno proprio le sedute di questi giorni a fornire le indicazioni decisive ad Allegri, che dovrà sciogliere le riserve tenendo conto del calendario ravvicinato e dell’importanza dell’impegno europeo.