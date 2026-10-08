Gira una voce su McTominay e la sua presenza contro il Frosinone

McTominay potrebbe finire nella lista dei convocati per sabato sera, ma il suo rientro sarà comunque calcolato e graduale, come scrive Sportmediaset: qualche minuto da mettere nelle gambe poco alla volta, fino a ritrovare la condizione fisica. Allegri, in questo, non è molto aiutato dal resto della rosa. Con Vergara che si è aggiunto a Zambo Anguissa tra gli indisponibili, la lista dei centrocampisti a disposizione è ridotta all’osso. Per questo motivo lo scozzese, anche solo dalla panchina, potrebbe diventare una soluzione importante e necessaria. Il tecnico dovrà dunque valutare con attenzione la risposta fisica del giocatore nei prossimi allenamenti prima di sciogliere le riserve sulla lista dei convocati.

Un ritorno già prezioso

Per il momento, in ogni caso, basta la buona notizia dell’idoneità. Il campo forse dovrà aspettare ancora una settimana, ma tra i tanti che si fermano, il ritorno di McTominay è già un fatto di grande valore per il Napoli. Il centrocampista, fermo da oltre un mese, dovrà ritrovare passo e brillantezza senza forzare i tempi, perché la società non vuole correre rischi inutili. Ogni minuto concesso sarà dunque un tassello del percorso di recupero, con lo sguardo rivolto anche ai prossimi impegni ravvicinati, che chiameranno la squadra a un tour de force importante e richiederanno tutte le energie disponibili.