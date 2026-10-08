Sorpresa Badiashile: l'idea di Allegri per il Frosinone

Il Roma scrive di Benoit Badiashile, difensore del Napoli preso in estate dal Chelsea, e sottolinea la possibilità che il francese possa finalmente mettersi in mostra. Il quotidiano parte dal calendario: “Da sabato comincia il tour de force, Allegri dovrà fare dei cambi per evitare di caricare troppo sempre gli stessi uomini”. Un contesto che potrebbe aprire spazio a chi finora ha giocato meno, e proprio in questa chiave si inserisce la candidatura del difensore, ancora a caccia del suo debutto da protagonista con la maglia azzurra.

Verso il debutto dal primo minuto con il Frosinone?

“Ed ecco che Benoit potrebbe finalmente ritrovare il campo. Magari da titolare”, si legge sul giornale, che si spinge fino a ipotizzare un esordio dal primo minuto già sabato contro il Frosinone. Un’ipotesi alimentata anche dal lavoro svolto in questi giorni: durante la sosta, con dieci giocatori impegnati con le Nazionali, Allegri ha avuto modo di seguire attentamente il difensore sul campo di allenamento.