Rinnovo Meret, agenda piena per il Napoli: la strategia per il portiere

Sabato il Napoli tornerà in campo in Serie A allo stadio Maradona contro il Frosinone. Nonostante le nuove defezioni, Allegri potrà “sorridere” per i rientri in gruppo di Meret, Spinazzola, Marianucci e Giovane. Secondo quanto scrive Tuttosport, sono “tutti pienamente arruolabili per la sfida interna contro i ciociari”. Un segnale positivo per il tecnico, che in questa fase ha dovuto fare i conti con un’infermeria affollata e con alternative sempre più ridotte in diversi reparti.

Meret, si pensa già al futuro

Il recupero dei quattro giocatori allarga le scelte a disposizione dell’allenatore e permette di affrontare l’appuntamento con maggiore serenità. Tra i rientrati, il caso più particolare è quello di Meret, per il quale in casa Napoli si guarda già avanti. Come precisa il quotidiano, “per Meret, inoltre, si pensa già al futuro, visto il contratto in scadenza a giugno 2027”. La società, dunque, è già al lavoro per capire quale sarà la strada da percorrere per il portiere, il cui accordo scadrà tra meno di un anno. Un tema che potrebbe presto entrare nell’agenda del club, mentre la squadra si concentra sulla gara di sabato.