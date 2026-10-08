Infortuni Anguissa e Alisson: la data del loro ritorno in campo

Sui quotidiani si fa il punto sugli infortunati in casa Napoli e indica nella situazione di Antonio Vergara la più delicata. Per il centrocampista, infatti, “si prospettano almeno quattro settimane di fermo ai box”, con l’obiettivo di rientrare in tempo per il big match contro la Lazio dell’8 novembre. Un’assenza pesante, che si somma a quelle già note e che priva Allegri di un’altra alternativa in mezzo al campo, reparto già ridotto all’osso. Il tecnico, del resto, è costretto da settimane a fare i conti con un’infermeria affollata, e il quadro tracciato dal quotidiano conferma che per rivedere la squadra al completo servirà ancora pazienza.

Anguissa e Alisson Santos verso il Venezia

Qualche segnale più incoraggiante arriva invece per Frank Zambo Anguissa e Alisson Santos, che secondo Tuttosport dovrebbero tornare a disposizione per la gara con il Venezia. Il recupero del centrocampista camerunese sarebbe particolarmente prezioso, vista l’emergenza che riguarda la mediana, mentre il rientro dell’attaccante brasiliano allargherebbe le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore. Nel frattempo il Napoli dovrà fare di necessità virtù, a cominciare dalla sfida di sabato sera contro il Frosinone al Maradona. Il calendario non lascia respiro e il lavoro dello staff medico sarà decisivo per riportare in campo il prima possibile i giocatori fermi ai box, evitando ricadute e nuovi stop.