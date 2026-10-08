Dal Belgio, De Bruyne lancia un messaggio netto ad Allegri

Il focus de Il Mattino è su Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e del Belgio, rientrato in città dopo gli impegni con la sua Nazionale. Le sue prestazioni da campione in Nations League hanno dimostrato la capacità di giocare ad altissimi livelli, a patto di essere messo nella posizione giusta in mezzo al campo. Un rendimento che ha acceso i riflettori sul belga proprio nel momento in cui il Napoli è alle prese con numerose assenze e ha bisogno delle sue giocate.

Il messaggio ad Allegri dopo la doppietta

Il quotidiano individua un chiaro messaggio al tecnico Massimiliano Allegri nella frase pronunciata dopo la doppietta contro la Turchia: “Lo stile di gioco di Van Bommel mi si addice di più”. Parole che, secondo Il Mattino, non sono casuali e che riflettono una convinzione ben precisa. Kevin De Bruyne, infatti, “è ancora convinto che un allenatore debba costruire la propria squadra attorno a lui”, spiega il giornale. Un tema destinato a far discutere nei prossimi giorni, con Allegri chiamato a trovare il giusto equilibrio tra le caratteristiche del suo fuoriclasse e le esigenze di un gruppo decimato dagli infortuni.