Conte torna stasera a Napoli, Gazzetta: "Incontrerà ADL di persona?"

Post Bologna ricco di retroscena e di notizie. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non esclude che, dopo il tweet di De Laurentiis, possa esserci comunque un confronto tra il patron azzurro e Conte di persona. Il quotidiano aggiunge anche dei retroscena sulla giornata di ieri: "L'incontro con l'allenatore non c'è stato, ma una lunga chiacchierata al telefono sì. Antonio è tornato a Torino dalla famiglia per festeggiare il compleanno della figlia e rientrerà a Napoli soltanto stasera.

Chissà che non possa esserci l'occasione anche per un faccia a faccia con De Laurentiis prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani pomeriggio. Di sicuro incrocerà Manna. E poi comincerà a confrontarsi con chi è rimasto a Castel Volturno", si legge.