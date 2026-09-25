C'è un Napoli con McTominay e un Napoli senza: spunta un dato clamoroso

I numeri confermano il peso di McTominay nel Napoli: con lo scozzese in campo gli azzurri hanno vinto il 59% delle partite, senza di lui appena il 40%.

Quanto conta Scott McTominay per il Napoli? A dare una risposta piuttosto evidente sono i numeri riportati dalla Gazzetta dello Sport. Da quando lo scozzese veste la maglia azzurra, il Napoli ha vinto 48 delle 82 partite disputate con lui in campo considerando tutte le competizioni, pari al 59%. Il rendimento cala sensibilmente quando il centrocampista è assente: nell'ultimo biennio sono appena 6 successi in 15 gare, ovvero il 40%. Un differenziale di 19 punti percentuali che fotografa l'incidenza dell'ex Manchester United.

C'è un Napoli con McTominay e uno senza

"Numeri che sono una sentenza: c'è un Napoli con McTominay e uno senza", sottolinea la Gazzetta, evidenziando quanto la sua presenza modifichi gli equilibri della squadra. In sua assenza Massimiliano Allegri ha trovato una soluzione affidabile nel doppio play, ma adesso sarà interessante capire come reinserirà lo scozzese nel sistema una volta completato il recupero. McTominay offre infatti caratteristiche differenti: inserimenti, fisicità e capacità di incidere nelle due fasi. Un "centrocampista totale", come lo definisce il quotidiano, che Allegri aspetta per cambiare marcia.