Retroscena Favasuli: Mancini ci aveva pensato per la Nazionale maggiore

Costantino Favasuli continua la sua scalata nelle gerarchie del Napoli. Allegri ne sta sfruttando dinamismo e accelerazioni anche nel tridente offensivo.

Da Africo al Napoli, passando per l'esplosione con il Catanzaro in Serie B. La crescita di Costantino Favasuli è una delle storie più interessanti di questo inizio di stagione. "La mia storia è un sogno", ha raccontato lo stesso calciatore, nato terzino e affermatosi lo scorso anno come esterno a tutta fascia. La Gazzetta dello Sport sottolinea soprattutto la sua capacità di sfruttare ogni occasione concessa da Massimiliano Allegri, che durante l'emergenza ha deciso di impiegarlo addirittura nel tridente offensivo.

Gazzetta: "Favasuli sembra andare al doppio della velocità dei compagni"

Una scelta resa possibile dalle caratteristiche del giovane azzurro: "Allegri, nell'emergenza, lo ha lanciato nel tridente offensivo, sfruttandone dinamismo, fame e accelerazioni. Costantino sembra andare al doppio della velocità dei compagni e sta scalando anche le gerarchie nel Napoli". Le sue prestazioni non sono passate inosservate neppure a Roberto Mancini, che aveva valutato la possibilità di convocarlo in Nazionale prima di lasciarlo all'Under 21 per le due decisive gare di qualificazione all'Europeo. Per la Gazzetta, però, la strada appare tracciata: "Il futuro è segnato e più azzurro che mai".