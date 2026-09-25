Tre recuperi dopo la sosta, per gli altri ci vuole più tempo: 7 infortunati, i tempi di recupero

Massimiliano Allegri spera di recuperare diversi giocatori durante la sosta. Meret, Spinazzola e Giovane possono rientrare nelle prossime due settimane

La lunga sosta dovrà servire al Napoli anche per recuperare il maggior numero possibile di giocatori in vista del tour de force di ottobre. L'infermeria resta infatti affollata, ma nelle prossime due settimane potrebbero arrivare buone notizie per Massimiliano Allegri. Come riferisce Repubblica, Meret, Spinazzola e Giovane proveranno a lasciarsi alle spalle i rispettivi problemi fisici, mentre saranno da valutare i progressi di Anguissa, alle prese con una lesione muscolare comunque non grave.

Alisson e Marianucci più indietro, Buongiorno tornerà nel 2027

Servirà invece maggiore pazienza per altri azzurri. Secondo Repubblica, i tempi saranno "probabilmente un po' più lunghi per Alisson Santos e Marianucci e sicuramente più lunghi per Buongiorno, che sarà l'ultimo a rientrare all'inizio del 2027". Durante la sosta Allegri terrà sotto osservazione anche Beukema, Badiashile e Neres: tutti e tre, seppur per motivi differenti, sono ancora in forte ritardo dal punto di vista della condizione atletica. Recuperare anche loro permetterebbe al tecnico di ampliare sensibilmente le rotazioni alla ripresa.