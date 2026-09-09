McTominay, il Napoli aspetta il suo ritorno: può farcela entro un mese

McTominay, il Napoli aspetta il suo ritorno: può farcela entro un meseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il centrocampista del Napoli si è sottoposto a Manchester a un intervento di ablazione per correggere l’aritmia benigna

La Repubblica fa il punto sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli si è sottoposto a Manchester a un intervento di ablazione per correggere l’aritmia benigna. l calciatore scozzese resterà nel Regno Unito per almeno due settimane, periodo durante il quale dovrà seguire la terapia farmacologica prescritta dopo l’operazione. Successivamente è previsto il ritorno a Napoli, dove potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e lavorare per ritrovare la migliore condizione fisica.

Lo scozzese resterà almeno due settimane nel Regno Unito dopo l’ablazione

Per stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero sarà necessario attendere l’evoluzione delle sue condizioni. Il Napoli, però, spera di poter riavere McTominay a disposizione già dopo la sosta, in vista del fitto calendario di ottobre che prevede nove partite consecutive. Il centrocampista potrebbe riuscire a tornare in campo entro un mese.