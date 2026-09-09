Napoli-Arsenal: “Un’altra sconfitta aprirebbe una crisi tecnica, serve un risultato positivo”

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C’è poi un calendario che non ha certamente agevolato l'inizio dell'avventura di Allegri

Il Napoli arriva alla sfida di Champions League contro l’Arsenal con la necessità di interrompere la serie negativa. Dopo le sconfitte contro Como e Inter in campionato, un altro passo falso rappresenterebbe il terzo consecutivo e potrebbe avere conseguenze pesanti sull’ambiente azzurro. È questo il quadro tracciato da La Gazzetta dello Sport in un pezzo dedicato al momento della squadra di Massimiliano Allegri. Il quotidiano sottolinea: “Un’altra sconfitta sarebbe la terza di fila e aprirebbe una crisi tecnica, diffonderebbe malumori”. La partita di questa sera non sarà decisiva per il cammino europeo. La Gazzetta precisa infatti che “stasera contro l’Arsenal il Napoli non si gioca la qualificazione agli ottavi o ai playoff di Champions”, ricordando che successivamente ci saranno altre sette partite per poter eventualmente recuperare terreno.

Napoli a caccia di un risultato positivo dopo due ko di fila

Il peso della sfida, però, va oltre la classifica. Per il quotidiano “il risultato positivo – un pari andrebbe benissimo – è necessario per spazzare via le negatività e i dubbi suscitati dai due scivoloni in campionato contro Como e Inter”. Il Napoli ha quindi bisogno soprattutto di una risposta capace di restituire fiducia e serenità.

C’è poi un calendario che non ha certamente agevolato l'inizio dell'avventura di Allegri. Come evidenzia ancora la Gazzetta, “il calendario non ha aiutato Massimiliano Allegri, gli ha propinato un trittico contro rivali forti”. Una difficoltà accentuata dal periodo della stagione, considerando che “settembre non è il mese ideale per i big match, specie per le squadre che hanno cambiato allenatore”.