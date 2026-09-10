Curiosità: c'era Palladino in tribuna al Maradona per Napoli-Arsenal

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La prima notte europea del Napoli contro i vicecampioni dell'Arsenal si è svolta sotto gli occhi di una tribuna ricca di personalità, nonostante l'assenza illustre del presidente Aurelio De Laurentiis. Lontano da Fuorigrotta a causa di improrogabili impegni personali, il patron azzurro ha infatti dovuto rinunciare ad assistere dal vivo al debutto stagionale della squadra in Champions League. La rappresentanza istituzionale del club partenopeo nei tradizionali appuntamenti della vigilia è stata quindi affidata al vicepresidente Edoardo De Laurentiis e al Direttore Generale dell'Area Business Tommaso Bianchini, che hanno fatto gli onori di casa durante il consueto pranzo ufficiale organizzato dai vertici dell'UEFA insieme alla dirigenza dei Gunners.

Nonostante il forfait del massimo dirigente azzurro, lo spettacolo offerto dal confronto con la corazzata di Mikel Arteta ha richiamato al Stadio Diego Armando Maradona un pubblico delle grandi occasioni e diversi ospiti d'eccezione. Tra le poltrone del settore d'onore dell'impianto di Fuorigrotta si sono notati, tra gli altri, il tecnico Raffaele Palladino e il cantante Settembre, artista e tifoso napoletano doc. Lo riporta il Corriere dello Sport.