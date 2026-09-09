Allegri criticato, Cds: "Non sa cosa sia il lamento. E sa che lo aspettano per demolirlo"

vedi letture

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola, il giornalista Massimiliano Gallo scrive nel suo editoriale: "Per fortuna, Allegri il lamento non sa nemmeno che cosa sia. Ha lo sguardo profondo dei capitani di lungo corso. Non si attarda in inutili recriminazioni. Sta lavorando affinché una rosa così esperta non commetta gli errori ingenui che hanno determinato le sconfitte contro Como e Inter. Max non è spaventato.

Crede nei suoi uomini e non vede l’ora di dimostrarlo. Ha avuto la conferma - ma dubbi non ne aveva - che lì fuori lo aspettano per demolirlo. Ma non ci pensa. Prevale l’emozione per il ritorno di quella musichetta che ha ascoltato due volte in finale".