Napoli-Arsenal e lo spauracchio del “vortice” di Arteta: "Sistema complesso, al limite della legge"

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Il Napoli dovrà prestare particolare attenzione alle situazioni da palla inattiva nella sfida contro l’Arsenal.

Il Napoli dovrà prestare particolare attenzione alle situazioni da palla inattiva nella sfida contro l’Arsenal. I calci d’angolo rappresentano infatti uno dei punti di forza principali della formazione allenata da Mikel Arteta, capace di costruire veri e propri schemi per mettere in difficoltà le difese avversarie. A sottolinearlo è La Gazzetta dello Sport in un pezzo dedicato alle caratteristiche dei Gunners: “I calci d’angolo sono l’arma letale dell’Arsenal. Nella scorsa stagione, Arteta e i suoi collaboratori hanno spremuto 25 gol dalla bandierina, 19 dei quali in Premier”.

Napoli-Arsenal: “I calci d’angolo sono l’arma letale di Arteta”

Il quotidiano spiega anche il particolare meccanismo utilizzato dagli inglesi. “La critica inglese l’ha ribattezzata la tattica del ‘vortice’”, scrive la Gazzetta. Una strategia basata sui movimenti e sull’affollamento dell’area di rigore, studiata per creare confusione e liberare gli uomini più pericolosi. Nel pezzo viene spiegato che “i giocatori fanno massa critica nell’area piccola o poco fuori”, utilizzando blocchi e “corse ‘fake’, false, in zone dove non spioverà il pallone”. L’obiettivo è mettere i difensori in una posizione complicata, impedendo loro di controllare contemporaneamente il pallone e l’uomo da marcare, oltre a creare disturbo al portiere.

La Gazzetta definisce quello dell’Arsenal “un sistema complesso, al limite della legge”, sottolineando come queste soluzioni abbiano spesso prodotto risultati. Tra gli uomini da controllare con maggiore attenzione viene indicato soprattutto Gabriel, definito dal quotidiano “forse il colpitore più pericoloso”.