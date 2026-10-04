CorSera boccia Di Lorenzo: "Scelta già respinta all'Europeo, non ha alzato il livello"

Il quotidiano analizza le scelte di formazione di Mancini in vista di Francia-Italia, criticando la conferma del capitano del Napoli sulla fascia destra.

Sono le scelte a creare l'identità in casa Italia, come quella di "venire a giocarsela" in casa della Francia senza timori, senza presunzione e anche senza troppi senatori, perché la squadra va per forza svecchiata, lavorando anche su equivoci che nel recente passato sono costati caro.

Di Lorenzo Italia, CorSera: "Kayode poteva essere chiamato allo spareggio Mondiale"

Un esempio? Come fa notare il Corriere della Sera: "Calafiori con Spalletti e Gattuso era centrale, con Mancini gioca terzino sinistro come nell'Arsenal. Kayode poteva essere chiamato allo spareggio Mondiale e la scelta di continuare con Di Lorenzo terzino destro, già bocciata all'Europeo, non ha alzato il livello della squadra, anzi."

Italia, fuori Barella e Mancini: le scelte di formazione in vista del 2030

A far rumore sono state anche le assenze di Barella e Mancini, a vantaggio di Frattesi e Scalvini. Sono scelte che vanno lette guardando al 2030, conclude il Corriere della Sera: "I due saranno ultratrentenni."