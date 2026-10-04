Quando rientra Favasuli? Le ultime sul recupero dell'esterno

Favasuli ha rimediato un brutto infortunio durante il match dell'Italia U21 contro l'Armenia e adesso sarà costretto a saltare diverse partite

Il Napoli perde per infortunio Costantino Favasuli. Il terzino classe 2004 si è fermato nel match dell'Italia U21 contro l'Armenia a causa di un trauma muscolare. Gli esami svolti successivamente hanno evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Una tegola che non ci voleva per Massimiliano Allegri proprio adesso che l'infermeria si stava svuotando ed era emerso tutto il talento del giocatore ex Catanzaro che aveva risolto la gara con il Bologna entrando dalla panchina e ben aveva figurato nel pari di Firenze.

Rientro dopo la sosta di novembre?

Adesso restano da capire quali potranno essere i tempi di recupero ma la sensazione è che il giocatore possa stare tanto ai box. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ipotesi è che possa rimanere indisponibile per i prossimi due mesi con il ragazzo che potrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali di novembre.