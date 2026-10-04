Milan su Endrick, Gazzetta: “Cardinale prepara il blitz di gennaio”
Milan su Endrick" titola oggi La Gazzetta dello Sport, raccontando come la società rossonera prepari un vero e proprio blitz di mercato per gennaio. Il presidente Cardinale ci riprova per l'attaccante brasiliano, già cercato la scorsa estate: un'operazione complicata dal fatto che fu lo stesso Milan a bloccare il trasferimento in quella finestra di mercato, salvo poi vedere il giocatore trovare pochissimo spazio nel Real Madrid di Mourinho.
FIGC, martedì il voto su Malagò: l'avviso dell'UEFA e il caso Buonfiglio
Il quotidiano dedica ampio spazio anche alla delicata situazione della Federcalcio: martedì, tra i veleni, è attesa la Giunta che dovrà esprimersi sul caso Malagò. L'avviso dell'UEFA è chiaro: se in FIGC dovesse arrivare un commissario, servirebbero subito nuove elezioni, pena l'esclusione dalle competizioni europee. Al centro delle polemiche anche il caso Buonfiglio, con il figlio dirigente della Kings League che apre a un possibile conflitto d'interessi nella vicenda.
Italia in 10 mosse, Gazzetta: "Dal Mancio show a Gigio bionico, quarti possibili"
Spazio anche alla Nazionale di Roberto Mancini, protagonista di un pareggio di prestigio in Francia e attesa domani dalla sfida casalinga contro la Turchia. La Gazzetta propone un'analisi in dieci punti sul possibile cammino azzurro verso i quarti di finale, celebrando anche la prestazione di un redivivo Gianluigi Donnarumma tra i pali. Non manca spazio per il resto del grande sport: dal duello Verstappen-Hamilton nelle prove di Sepang, con Kimi Antonelli pronto all'agguato, fino alle ombre sul rientro di Jannik Sinner, che salterà anche il torneo di Shanghai.
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