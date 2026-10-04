Prima pagina Italia e la "bella gioventù”, Cds: Kayode, Vergara e Seba Esposito i nuovi azzurri

In 64 partite da ct, Mancini ha fatto esordire 64 giocatori: anche il talento del Napoli tra i protagonisti della nuova Nazionale

"Italia, la bella gioventù" titola oggi il Corriere dello Sport, dedicando la copertina al nuovo corso azzurro targato Roberto Mancini: Kayode, Vergara e Sebastiano Esposito sono i simboli di un ricambio generazionale che in 64 partite da commissario tecnico ha già portato all'esordio 64 giocatori diversi. Proprio il talento del Napoli ha raccontato il proprio approccio alla Nazionale con parole semplici: "Cerchiamo divertimento e felicità." Domani, a Bologna, è attesa la sfida contro la Turchia, con Mancini pronto a concedere fino a 6 o 7 cambi di formazione e il ritorno dal primo minuto di Nicolò Barella.

Juventus, Yildiz nel mirino del Real Madrid: affare da 100 milioni

Il quotidiano apre anche sul fronte Juventus con il caso legato a Kenan Yildiz: il turco, blindato da un contratto fino al 2030, è finito nel mirino del Real Madrid, pronto a valutare un'offerta monstre da circa 100 milioni di euro. Florentino Perez segue da vicino il giovane talento bianconero, che piace però anche ad Arsenal e Bayern Monaco. Un'eventuale cessione, imposta da una maxi plusvalenza, aprirebbe scenari interessanti anche in casa Juventus, dove l'erede individuato porterebbe al lancio di Alajbegovic.