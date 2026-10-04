Spalletti, ritratto inedito a Tuttosport: "Alla Juve si vive di competizione"
Tutto Spalletti" titola oggi Tuttosport, dedicando la copertina a un ritratto inedito del tecnico della Juventus, protagonista di tre ore trascorse in redazione per raccontarsi a tutto tondo. Tra le dichiarazioni raccolte spicca quella sulla filosofia del nuovo corso bianconero: "Qui non si vive di calcio, ma di Juve: in competizione con noi stessi, non con gli altri."
Spalletti su Yildiz: "Sento 250 milioni di responsabilità, è un leader e somiglia a Kvara"
Il tecnico si è poi soffermato sulla gestione del talento turco Kenan Yildiz, al centro delle cronache di mercato anche per il presunto interesse del Real Madrid: "Sento 250 milioni di responsabilità. Yildiz è un leader e rompe il sistema: somiglia a Kvara." Un paragone importante con l'ex esterno del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain, a sottolineare il potenziale del giovane bianconero.
Spalletti, parole libere: "Sono libero e felice, vi renderemo fieri di noi"
Spalletti ha chiuso con parole di grande apertura verso i tifosi bianconeri: "Io libero e felice: vi renderemo fieri di noi. Vialli fratello gladiatore. Poi? La prima categoria." Dichiarazioni che anticipano un racconto più ampio: Tuttosport annuncia infatti per domani una seconda puntata dell'intervista esclusiva al tecnico della Juventus.
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