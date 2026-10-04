Prima pagina Spalletti, ritratto inedito a Tuttosport: "Alla Juve si vive di competizione"

Tuttosport dedica un lungo approfondimento esclusivo all'allenatore bianconero, tre ore in redazione per raccontarne il nuovo corso alla Continassa

Tutto Spalletti" titola oggi Tuttosport, dedicando la copertina a un ritratto inedito del tecnico della Juventus, protagonista di tre ore trascorse in redazione per raccontarsi a tutto tondo. Tra le dichiarazioni raccolte spicca quella sulla filosofia del nuovo corso bianconero: "Qui non si vive di calcio, ma di Juve: in competizione con noi stessi, non con gli altri."

Spalletti su Yildiz: "Sento 250 milioni di responsabilità, è un leader e somiglia a Kvara"

Il tecnico si è poi soffermato sulla gestione del talento turco Kenan Yildiz, al centro delle cronache di mercato anche per il presunto interesse del Real Madrid: "Sento 250 milioni di responsabilità. Yildiz è un leader e rompe il sistema: somiglia a Kvara." Un paragone importante con l'ex esterno del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain, a sottolineare il potenziale del giovane bianconero.

Spalletti, parole libere: "Sono libero e felice, vi renderemo fieri di noi"

Spalletti ha chiuso con parole di grande apertura verso i tifosi bianconeri: "Io libero e felice: vi renderemo fieri di noi. Vialli fratello gladiatore. Poi? La prima categoria." Dichiarazioni che anticipano un racconto più ampio: Tuttosport annuncia infatti per domani una seconda puntata dell'intervista esclusiva al tecnico della Juventus.