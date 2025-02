Da Milano: "Inter, Inzaghi vuole chiudere i conti scudetto il prima possibile"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'Inter e sul Napoli, sulla lotta scudetto, sulla super sfida di sabato al Maradona che può essere già decisiva per la corsa al tricolore: "L'Inter sarà nella condizione di scappare in campionato. Un +4 non sarebbe ovviamente una sentenza capitale, ma l’occasione resta ghiotta: ovviamente, i nerazzurri vorrebbero chiudere i conti prima possibile". Anche per questo motivo la squadra di Inzaghi farà turnover oggi in Coppa Italia contro la Lazio. In più dopo il Napoli ci saranno gli ottavi Champions contro il Feyenoord. Insomma, tanti impegni ravvicinati per l'Inter.